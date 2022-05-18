Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Mayıs 2022

Dolar 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 15.93 TL'den işlem görüyor. 14,67 seviyesinin aşılması ile başlayan teknik hareket, psikolojik 15 seviyesindeki defans hattının kırılması ile beklentimize paralel ivme kazandı. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 15.47 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru, hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmelerine devam etti.

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Dolar/TL geçtiğimiz işlem gününde uzun zamandır görülmeyen sert bir yükseliş gerçekleştirdi ve günü %2.2 artışlar 15.89 seviyesinden tamamladı. TL değer kaybını sürdürüyor. Dolar küresel çapta bir miktar yatay hareketler yapmasına rağmen TL'deki değer kaybı pariteyi yukarı taşıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.93 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.593 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 18 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Mayıs 2022 dolar yorumları: DolarTL bu sabah 15.93 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yükselişini sürdüremeyerek gerileme kaydetti. Dolar kurunda bu sabah işlemler 15.82 seviyesinden geçmektedir. Ancak, kurun yukarı yönlü teknik görünümünde bozulma yok. Kısa vadede 15.71 üzerinde kalındıkça 16 seviyesine yönelik yükselişler görülebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 16.00 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 15.71 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 15.60 seviyesine kadar takip etmekte fayda var.