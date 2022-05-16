Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti belli oldu

Merkezi yönetim bütçesi gider tablolarına göre, kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti nisanda 4,6 milyar TL oldu. KKM'nin bütçeye toplam maliyeti ise 16,3 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıklamasıyla, kur korumalı mevduatın (KKM) bütçeye nisan ayındaki maliyeti de belli oldu.

Bakanlığa bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı merkezi yönetim bütçesi gider tablolarına göre, nisan ayında ‘Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler' kapsamında 4,5 milyar TL ödeme yapıldı.

Mart ayında ise bu ödeme 11,7 milyar dolar idi. Böylece, son iki ayda kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti 16,3 milyar dolar oldu.

16,3 milyar dolarlık fatura, yalnızca KKM hesabı açanlara Hazine’den ödenen tutar. Döviz tevdiat hesabından KKM’ye geçenlere TCMB’den ödenen tutar bu rakama dahil değil.

MALİYET 165 MİLYAR TL’YE ÇIKABİLİR

Bankacıların hesaplamalarına göre, dolar/TL’nin 15’i aşması durumunda 45 milyar TL’ye yükselecek şeklindeydi.

Dolar/TL’deki hareketlilik ise son iki haftada hızlandı. TL bugün dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybederek 15,5’i aştı. Hareketliliğin başladığı son iki hafta itibarıyla TL'nin değer kaybı yüzde 4,5'e ulaşmış oldu.

Bankacılar, kurun 18 seviyesine ulaşması halinde ise maliyetin 165 milyar TL’ye kadar yükselebileceğine işaret ediyor.

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