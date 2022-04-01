2. İnönü Zaferi’nin 101’inci yılı törenlerle kutlandı

İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle, muharebelerin geçtiği Bilecik Bozüyük ilçesi ve Eskişehir İnönü ilçesinde tören yapıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir İnönü ilçesi ve Bilecik Bozüyük ilçelerinde düzenlenen törenlerle, İkinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü kutlandı.

İLK TÖREN BÖZÜYÜK İLÇESİNDE YAPILDI

İnönü muharebelerinin yaşandığı Bozüyük ilçesindeki Metristepe Anıtı’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı. Türk Milleti'nin makus talihini yendiği II. İnönü Zaferi'nin 101. yıldönümü anma törenine, Bilevik Valisi Kemal Kızılkaya, AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Metristepe Zafer Anıtı'nda başlayan tören Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde devam etti. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden kahraman ecdadın huzurunda bulunmanın gururunu yaşadığını belirten Vali Kızılkaya, binlerce şehidi bağrında saklayan bu toprakların bir milletin yeniden dirilişine sahne olduğunu vurguladı.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ İLÇESİNDE DE TÖREN YAPILDI

2. İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir İnönü ilçesinde de tören düzenlendi. İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

Tören; Eskişehir Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İnönü Belediyesi ve İnönü Vakfı adına Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı okundu.

“ÇOK KIYMETLİ BİR ZAFERDİR”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un II. İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajının okunmasıyla devam eden törende Hava Pilot Yüzbaşı Ercan Eser askeriye adına bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, “II. İnönü Zaferi, bağımsızlık aşkıyla yürütülen Kurtuluş Savaşımızın en parlak sayfalarından biri olmuştur.

II. İnönü Zaferi milletimizin geleceğe dair umudunu pekiştiren, İsmet Paşanın ustalıkla idare ettiği çok kıymetli bir zaferdir. Sizin kanlarınız ve canlarınızla savunarak bize emanet ettiğiniz mukaddes vatanımızı daima koruyacağımızı, uğrunda gözümüzü kırpmadan şehit olmayı bir vazife bileceğimizi bu anlamlı gün vesilesiyle gür bir sesle tekrar ifade ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle II. İnönü Zaferi'nin 101. yılını büyük bir gurur ve onurla bir kez daha kutluyor, bu mukaddes vatan toprakları için canını, kanını esirgemeyen; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

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