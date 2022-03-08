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4 ilde IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

Kastamonu merkezli 4 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü IŞİD’le irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10’u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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