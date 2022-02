Açlık sınırının altında maaşla yaşayan vatandaş: ‘Ölmeyecek kadar ye, ayakta sallan’ diyorlar

Türk-İş verilerine göre, 2021 Aralık'ta açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aştı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926 TL'ye çıktı. 2022 asgari ücreti vatandaşın eline geçmeden eridi. Vatandaş bu duruma tepkili. Maaşının büyük bir kısmının faturalara gittiğini, kalanı ile de geçinmediğini söyleyen yurttaşlar, “4 günlük yemeği 1 ay yiyoruz. ‘Ölmeyecek kadar ye, ayakta sallan’ diyorlar.” dedi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hayat pahalılığı zirve yapmışken, açlık ve yoksulluk sınırının altında maaşla çalışan milyonlarca kişi var. Zaten az miktardaki gelirlerinin de neredeyse tamamı fatura ve kiraya giden vatandaşlar, günü nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor.

Türk-İş'in son araştırmasına göre de; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 13 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926 TL'ye çıktı.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Türk-İş’in son araştırmasına göre açlık sınırı 4 bin, yoksulluk sınırı da 13 bin lirayı geçti.

Çevrenizde açlık ve yoksulluk endişesi taşıyanların oranı arttı mı? Neler gözlüyorsunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“'YARINI NASIL ÇIKARACAĞIZ' DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Ahmet Ertekil: “Açlık, yoksulluk çekenlerin sayısı arttıkça artıyor. Ne yapalım? 4 günlük yemeyi 1 ay yiyoruz. Bayat mayat demeyip kaşıklıyoruz. Zaten kırıntılardan (yemek) yapıyoruz. Çevremizde de var, git gide de artıyor. 4253 lira para veriyorlar; yani 1 kişilik para veriyorlar, 4-5 kişiye yediriyorlar, ekmeği 4'e, 5'e böldürtüyorlar. ‘Ölmeyecek kadar ye, ayakta sallan' diyorlar.

Biz de onların yaptıklarına karşılık her akşam düşünüyoruz ki, ‘yarını nasıl çıkaracağız, ne yapacağız?' Sabah kahvaltılarını sildik. Zeytin, peynir zaten yok. Öğlen de kuvvetli yiyoruz. Ne yiyoruz? Çorbanın içerisine ekmek doğrayıp karnımızı iyice tıka basa doyuruyoruz. Çorbayı da tabi ki evde yapıyoruz.

Akşama da bir şeyler atıştırıp, kafayı vurup yatıyoruz. Rüyamızda güzellikler görüyoruz. Onlar artık rüyalarda kaldı.

İster istemez geçmişteki hallerimizi özlüyoruz. Ama gelseydi dedem, babaannem geri gelirdi. Gelmediğine göre bundan sonrasına bakıyoruz. Günün şartlarına ayak uydurup kol sallıyoruz.”

“MAAŞIMIN YÜZDE 70'İ FATURALARA GİDİYOR”

Mehmet Baltalı: “Çok arttı. Bakkallarda, pazarlarda, Halk Ekmek kuyruklarında bunların hepsini görüyoruz. Ben kendim de emekliyim, geçinemiyorum. Elektrik faturası 400 küsür lira geldi, doğalgaz faturam 700 küsür lira geldi. İnterneti de var bunun.

E zaten benim aldığım maaşın yüzde 70'i faturalara gitti. Geçimi artık siz düşünün. Geçim sıkıntısı had safhada şu anda. 2021'in ortalarından itibaren bu sıkıntı başladı. Son olarak 2021 Aralık ve 2022 Ocak ayında son derece arttı.”

“AKRABAM ARADI, ÇOCUKLARI İÇİN PARA İSTEDİ, ONDAN-BUNDAN TOPLADIM GÖNDERDİM”

Hakan Usul: “Arttı. Ben kendi akrabamdan örnek vereyim. Geçen gün beni aradı; 2-3 tane çocuğu var, onların istediklerini alacak para yok, hayır için ondan-bundan topladım gönderdim. Artmaz olur mu ya… Ülkenin anası ağlamış ya… Elektrik faturası 165 lira gelirken, şimdi 375 lira gelmiş. Doğalgaz faturası 612 lira gelmiş. Gel de geçin… Allah herkesin yardımcısı olsun.”

“EN SON 2 SENE ÖNCE TÜRKİYE'E GELMİŞTİM; HER ŞEYİN FİYATI 3-4 KATINA ÇIKMIŞ”

Önder Dilekçi: “Çok arttı. Biz yurtdışından geldik buraya; en son 2 sene önce gelmiştim, şu an bakıyorum her şeyin fiyatı 3-4 katına çıkmış. Benim burada (İstanbul'da) yaşayan akrabalarım da var, et alamayanlar var. Üzülüyorum.”

“BUNUN SEBEBİ ARTAN ENFLASYON”

Serdar Esen: “Tanıdığım bütün insanların bu konuda çok şikayetleri var. Geçinemeyecek durumda olduklarını ifade ediyorlar. Bizler de dahil. Bunun sebebi de artan enflasyon.”

“GEÇİNMEK ÇOK ZOR OLMAYA BAŞLADI”

Selçuk Değmen: “Tabi ki arttı. Geçinmek çok zor olmaya başladı. Daha çok hissetmeye başlayacak insanlar özellikle enerjideki bu artışlardan sonra. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım; en büyük sıkıntılar bunlar, mecburen yapılan harcamalar.”

“DURUM ÇOK KÖTÜ”

Zeynep Yiğit: “Gözle görülür derecede arttı. Çok kötü durum ya. Bir de gençlerin işsizliği var. 2 tane üniversite mezunu çocuğum var, ikisi de işsiz.”

İlginizi Çekebilir Vatandaşlar kara kara düşünüyor... Elektrik faturasını gören fenalık geçiriyor

İlginizi Çekebilir Tezekle ısıtılan sobalı köy evine gelen fatura şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir AKP'nin kalesinde isyan! 'Maaşımı Erdoğan'a gönderdim kabul etmediler'