Adana’da arabada unutulan çocuk öldü
Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
POLİS CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA