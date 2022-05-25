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AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP anlaştı! Covid-19 izni uzatılıyor

Cezaevindeki mahkumların corona izinlerini uzatmak için AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'den ortak önerge verildi.

Yayınlanma: 22:05 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
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AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP anlaştı! Covid-19 izni uzatılıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme Genel Kurul'da görüşmeleri süren yasa teklifine eklendi.

Covid-19 izniyle ilgili eklenen madde 5 siyasi parti; AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergesiyle verildi.

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