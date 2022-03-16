AKP’li başkan hakkında suç duyurusu

Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hakkında, yasal ve etik olmayan yollarla haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle, zimmet, görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili CHP İl Başkanı ve meclis üyeleri suç duyurusunda bulundu.

Ahmet KAYA

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Daha önce de CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın TBMM'ye taşıdığı iddialar konusunda CHP İl Başkanı Neşet Uçar ile belediye meclis üyeleri Hasan Şencan, Uğur Kalkan, Yılmaz Kireç, Mahmut Demirel ve Mahmut Öztürk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“BAŞKAN SUSUYOR, SUÇUNU KABUL EDİYOR”

Suç duyurusunun ardından partisinin Şahinbey Belediye meclis üyeleriyle bir açılama yapan CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Yamaçtepe konusundaki iddialar karşısında sessizliğini koruduğunu ve kamuoyuna bir açıklama yapmadığını belirterek şunları söyledi: “Susmak suçu kabullenmektir. Burada Şahinbey İlçesine bağlı Yamaçtepe bölgesinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından kendi arazinin olduğu bölgede, daha düşük değerde olan bir başka yerle takas yapılarak parselasyon yapılmıştır. Burada haksız kazanç vardır.

Gaziantep halkı bundan zarar görmektedir. Bu konuyla ilgili olarak detaylı açıklama yapmamıza rağmen, belediyeden ve başkan Tahmazoğlu'ndan hiçbir açıklama gelmemiştir. Bu hak Gaziantep'te yaşayan 2 milyon insanın hakkıdır. Başkanın mevki ve makamını kullanarak çıkar sağlamasını doğru bulmuyorum.''

“ALAN BAŞKAN, SATAN YARDIMCISI”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve yardımcısı Hüseyin Kılıç ile işlemlerde görevli olan belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na ait 3 bin 536 metrekare arazisin yüzde 40 DOP ve yüzde 15 belediyeye bağış olarak aynı arsadan vermesi gerekirken daha değersiz bir arsadan verilerek, usulsüz işlemlerle Tahmazoğlu adına 4 bin 847 metrekare taşınmaz oluşturulduğu belirtildi.

Bu işlemin devamında belediyeye ait bin 311 metrekare arsanın satıcı belediye başkan yarımcısı, alıcı ise belediye başkanı olacak şekilde devrinin yapıldığı ifade edilirken yüklü miktarda kamu zararı oluşturulduğu ileri sürüldü. Suç duyurusunda, Tahmazoğu’nun kendi arsasından vermesi gereken DOP’u daha uzak ve değersiz bir arsadan verdiği, sözkonusu arsanın 8 kat olan konut yapma izninin ise 14 kata çıkardığı iddialarına yer verildi.

“BAŞKAN VE EKİBİ SUÇ İŞLEDİ”

Suç duyurusunda, Belediye Başkanı Mehmet Tahmaçoğlu'nun görevi gereği kendisine devredilmiş olan veya koruma gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin zimmetine geçirmesi nedeniyle zimmet suçu işlediği ve 5 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Başkan Tahmazoğlu'nun görevinin gereklerine aykırı hareket ederek haksız kazanç sağladığı için görevi kötüye kullandığı ve bu suçtan dolayı da 6 aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şikayette, göreve ilişkin gizli kalması gereken bilgilerin açıklanarak suç işlendiği, bu suçtan dolayı da bir yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması istendi.

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