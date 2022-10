AKP’li başkandan skandal sözler… Mikrofonun açık olduğunu unuttu

Kayseri’de Valilik tarafından gerçekleştirilen toplantıda skandal anlar yaşandı. Bir vatandaşın derdini anlattığı sırada mikrofonunu açık unutan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye dönerek, “Bir şey deme, he de geç gitsin” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

Kayseri turizminin gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı “Turizm Değerlendirme Toplantısı” Kayseri Valiliği'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AKP Kayseri Yıldız,, Hülya Nergis, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney katıldı.

MİKROFONU AÇIK UNUTAN AKP'Lİ BAŞKANDAN SKANDAL SÖZLER

Toplantıda protokol konuşmalarının ardından geçilen soru-cevap kısmında skandal bir anlar yaşandı.

Uzun yıllardır turizm işletmecisi olduğunu söyleyen bir kadın AKP'li Özhaseki ve AKP'li Belediye Başkanı Büyükkılıç'a “Geçen sezon özellikle sıkıntıda kaldığımız bir onu var. Hacılar yolu istikametinde bir hava akımı nedeniyle yol kapanıyor ve ister istemez gelen ve dönüş yapan misafirler yolu kullanamıyor ve mağdur oluyorlar. Bu da bizi üzüyor ve elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Bununla ilgili ne yapılabilir nasıl bir çözüm üretilebilir?” diye sordu.

Bunun üzerine mikrofonunu açık unutan AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek, “Hamdi ‘yok’ dedi. Bir şey söyleme. He de geç gitsin” ifadelerini kullandı.

AKP'li Büyükkılıç'ın konuşması ise kameralar tarafından an be an kaydedildi.

VATANDAŞ DA SİZE ‘GEÇ GİT' DİYECEK”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, katıldığı toplantıda vatandaşın kendisine yönelttiği soruya “He de geç gitsin” diyerek geçiştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tepki gösterdi.

AKP'lilerin toplantıda vatandaşa yönelik gerçek yüzlerini gösterdiğini kaydeden Arık, şunları söyledi:

*Valiliğin ev sahipliğinde ‘Turizm Değerlendirme Toplantısı' adı altında bir toplantı gerçekleştiriyor. Cumhur İttifakı paydaşlarının ve Vali Bey'in katıldığı toplantıda kameralara yansıyan görüntü ‘Gönül Belediyeciliği' yaptığı söyleyenlerin de gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

*Vatandaş sıkıntısını anlatıyor ama Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşı geçiştirerek, ‘He de geç gitsin' diyerek lakayt bir tutum sergiliyor.

*Biz bu görüntüleri garipsemedik çünkü bunların gerçek yüzü bu… Bunlar vatandaşın derdi ile dertlenmeyi bilmezler, sadece ‘he' deyip geçiştirirler.

*Bunlar vatandaşın sorunu çözmezler, sadece ‘he' deyip geçiştirirler. Ama az kaldı vatandaş size ‘Geç git' diyecek.

“BU MU SİZİN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİZ?”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da duruma tepki göstererek, “Derdini anlatmaya çalışan vatandaşı; ‘He de geç gitsin' diyerek geçiştiriyorlar. Bu mu sizin gönül belediyeciliğiniz? Kayserili iik seçimde; kendini yok sayanlara, derdini dinlemeyenlere, yalnız seçim zamanı oy için gelenlere, ‘He de geç gitsin' diyecek” ifadelerini kullandı.

