AKP’li belediye Aynur Doğan konserini iptal etti

AKP'li Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 5 gün sonra yapılması planlanan konserini iptal ettiğini duyurdu. Aynur Doğan, sosyal medyadan hedef gösterilmişti.

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Sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde yapılması yapılması planlanan konseri AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.

Konserin iptal edildiğini Derince Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu.

“DETAYLI İNCELEME SONUCUNDA”

Derince Belediyesi'nin açıklamasında, “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” denildi.

SOSYAL MEDYA İSTEDİ, BELEDİYE İPTAL ETTİ

Aynur Doğan, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından hedef gösterilmişti. Yapılan paylaşımların ardından Derince Belediyesi, 5 gün sonra gerçekleşmesi planlanan konseri iptal etti.

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