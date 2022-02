AKP’li isme özel kalem kıyağına CHP’den tepki

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediyesi meclis üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, tüm tepkilere rağmen AKP'li Mazgirt ilçe belediyesine muhasebe büro elemanı olarak işe alınmıştı.

AKP'li belediyeden geçici görevlendirmeyle DSİ'ye geçen Somyürek'in istisnai kadroyla Elazığ Valiliği özel kalem müdürü olarak atandığı öğrenildi.

AKP'li Somyürek'in atanmasına Elazığ Valiliğine CHP ve DEVA Partisi il başkanları tepki gösterdi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI İDDİASI

Binlerce işsizin iş bulamayıp göç etmek zorunda kaldığı Tunceli’de AKP’li Çemişgezek ilçe belediye meclis üyesi ve AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, tepkilere rağmen sınavsız olarak AKP’li Mazgirt ilçe Belediyesine muhasebe büro elemanı olarak işe alınmıştı.

Mazgirt Belediyesi’nin ardından görevlendirmeyle DSİ’ye geçen AKP'li Somyürek'in Elazığ Valiliğine özel kalem müdürü olarak atandığı ve önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ileri sürüldü.

CHP'DEN ELAZIĞ VALİSİNE TEPKİ: ŞEFFAF VE ADİL OLUNUZ

AKP'lilerin istisnai kadrolarla atanmalarının yapılmasının devletin adil olma ilkesine gölge düşürdüğünü belirten CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, “Gün geçmiyor ki yapılan haksız uygulamalara bir yenisi daha eklenmesin. Son olarak adrese teslim yapılan bir atama toplumun vicdanını derinden yaralamıştır. Milyonlarca üniversite mezunu, işsiz güçsüz dolaşırken, AKP ye yakın olan İbrahim Enes Somyürek'in Elazığ Valiliğine özel kalem olarak atanması, istisnai memuriyetin nerelerde kimler için kullanıldığını gözler önüne sermiştir. Bu durum maalesef devletin şeffaflığına ve adil olma ilkesine gölge düşürmektedir. Şehrimizde on binlerce gencimiz iş için dirsek çürütürken, mülakattan mülakata koşarken, ya da iş bulmak umuduyla kapı kapı dolaşırken, AKP Tunceli teşkilatından birinin Elazığ Valiliğine direkt, tepeden özel kalem olarak atanması, akılla, mantıkla ve vicdanla izah edilebilir bir durum değildir. Buradan sayın valimize çağrıda bulunuyoruz; lütfen şeffaf olunuz, adil olunuz. Siz bu şehrin mülk-i amiri olarak, her kesime, her düşünceye eşit mesafede olmanız bulunduğunuz makam gereğidir” diye konuştu.

“MEMURİYET ATAMALARI KAMU VİCDANINI YARALAYACAK SEVİYELERE GELMİŞTİR”

Memuriyet atamalarının kamu vicdanının yaralayacak seviyelere geldiğini belirten DEVA Partisi Elazığ il Başkanı Mehmet Kangal ise, “Dün tarafımıza ulaşan bilgilere göre, Elazığ Valiliği Özel Kalem müdürlüğüne, partizanca saiklerle yeni bir isim başlatılacakmış. İbrahim Enes Somyürek'in iktidar partisinde aktif görev alan, Ak Parti Tunceli İl başkan yardımcısı olması, şehrimiz adına bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmış oldu. Özel kalem gibi kilit bir noktaya liyakat ve adalet kriterlerinden uzaklaşılarak atama yapılması, o makamın ciddiyetini sarsacağı gibi duyulan güveni de zedeleyecektir. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız bu tür uygulamalarda, liyakat yok sayılarak kişiye özel açılan kadrolar ile işe alınanların, kısa bir süre sonra başka memuriyet kadrolarına naklen atanmaları kamu vicdanını yaralayacak seviyelere gelmiştir. Birçok insanın atanmak için sınav beklediği bir ortamda bu kadrolar vasıtasıyla memuriyete başlatılmaları ve daha sonra da başka kadrolara atanmaları ne yazık ki vakayı adiyeden olmuştur. Hakkaniyeti gözeten ve eşitliği savunan hiç kimsenin arkasında duramayacağı, Elazığ kamuoyunu rahatsız eden bu atamanın Sayın Valimiz Ömer Toraman tarafından mutlaka yeniden değerlendirilmesini, valilik makamının devleti temsil noktasında şehirde yakalamış olduğu olumlu havanın tersine dönmemesi adına bu karardan bir an önce vazgeçilmesini toplum vicdanı adına önemle talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan atamayla ilgili görüşlerini almak için telefonla aradığımız AKP'li İbrahim Enes Somyürek ve Elazığ Vali yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu telefonlarımıza cevap vermedi.

