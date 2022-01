AKP’li vekilden hakaret: Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yerel bir kanalda yaptığı konuşmada ağır hakaretlerde bulundu. HDP ve 'Komünist' partisinin Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu öne süren Demirbağ, ”Bir de Komünist Partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ çıktığı yerel bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakını eleştiren Demirbağ, ‘Komünist partisinin’ millet ittifakının ortağı olduğunu iddia ederek ağır ithamlarda bulundu.

CHP VE İYİ PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'ın yerel kanalı Kanal Fırat'ta sunucunun, “Millet ittifakına özel ahlak eğitimi vermek lazım diyorsunuz özel ahlak eğitimi ne demek sayın vekil?” sorusuna şöyle cevap verdi;

*Şimdi Millet İttifakının paydaşlarına bakalım, biri kim CHP-Kılıçdaroğlu. Lider partiler liderlerle anılır bilinir, partiye bakmaz insanımız lidere bakar.

*Daha öncesinde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımıza bir konuda cevap verirken dinleyenlerin affına sığınıyorum orada diyor ki ‘Bunu bana diyenin an an an' diyor duruyor, mecliste konuşma yaparken bir el hareketi yapıyor o el hareketini sosyal medyada iki yaşındaki çocuklara uyarladılar.

*Hatta o el hareketini göstererek Millet İttifakının yeni amblemi dediler. Alay konusu oldu her hareketi faul. Cumhurbaşkanımız dedi sabah yalan akşam yalan. Vergiye tabi olmadığı içinde bol keseden sallıyor geziyor bu Kılıçdaroğlu. İkincisi İYİ Parti…

*Meral hanım biliyorsunuz cumhurbaşkanımızı tenkit etmek için demişti ki ‘Ben tarifeli uçakla seyahatlerimi yapacağım özel uçağa binmeyeceğim'. Lütfü Türkkan'ın özel uçağıyla bütün gezilerine gidiyordu son küfür olayına kadar.

*Ondan sonra belki de tespit edilir yüzüne vurulur diye şimdi neyle gidiyor bilmiyorum. En son Bingöl'e geldiğinde Lütfü de (Türkkan) yanında. Lütfü döndü şehit kardeşine ağıza alınmayacak küfürlerde bulundu. Arkasından Meral Akşener grup toplantısında meclis çatısı altında bir kadın lider olarak savunmak amacıyla dinleyenlerin affına sığınıyorum ‘Yavşaklar' dedi. Bu da İYİ Parti.

“KOMÜNİSTLERDE AİLE NAMUS ANLAYIŞI OLMAZ”

Demirbağ, HDP'nin ve Komünist partisinin de Millet İttifakının ortakları olduğu iddiasında bulunarak, şunları söyledi;

*Üçüncü ortağı gayri resmi ve gayrimeşru ortağı PKK-HDP. Amerika tarafından FETÖ'yle birlikte verilen bu görevi ne? FETÖ, PKK, DEAİŞ. Amerika'nın kurduğu Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek, bölmek, parçalamak, idare etmek amacıyla görevlendirdiği örgütler bunlar.

*PKK ne yapıyor HDP'nin sponsorluğunda dağa giden 12-15 yaşındaki o gencecik çocuk diyebileceğimiz kızları orada taciz tecavüz istismara maruz kalıyor. Buda PKK-HDP. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bir de komünist partisi var komünistler de zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz.

*Bir de LGBT var LGBT'nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım.

VATANDAŞA ‘İKİ KİLO ET YERİNE YARIM KİLO YİYİN’ TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ daha önceden de artan gıda fiyatlarına karşı ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara tepki çeken önerilerde bulunmuştu. “Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz” diyen Demirbağ, “Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Biber alacaksak bir kilo yerine üç tane alırız” ifadelerini kullanmış ve muhalefet partileri tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

