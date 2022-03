Ankara’da 260 bin aileye 600’er lira Ramazan yardımı

Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan Başkent Kart’a 500 lira yükleme yapılacak. Ayrıca et için de 100 lira ek ödeme yüklenecek.

Pandemi sürecinden itibaren elini yoksulların üzerinden çekmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan hazırlıklarını da tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahiplerine 100 lirası et olmak üzere toplam 600 lira Ramazan desteğinde bulunacak. Nisan ayının ilk 10 günü içinde 500'er lira, 24 Nisan'a kadar da et parası ihtiyaç sahiplerine önceden dağıtılan ‘Başkent Kart'a yatırılacak.

500’ER LİRA AKTARILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl uygulamaya koyduğu “El Ver” kampanyasında, insanlar birbirini görmeden hesap ya da IBAN numarasına para yatırıyordu. Bu uygulamada yaşanan karışıklıklar üzerine bundan böyle farklı bir uygulamaya geçildiğini belirten yetkililer, SÖZCÜ'ye şunları söylediler: “Belirlenen bütün ihtiyaç sahiplerinde Başkent Kart var. El Ver sistemine girince sistem ihtiyaç sahibini seçiyor. Ne kadar yatıracağını soruyoruz. En fazla 500 TL yardım yapılabiliyor. İsteyen 500 TL'nin altında da destekte bulunabilecek. Hayırseverin banka kartından, ihtiyaç sahibine en fazla 500 TL çekilecek biçimde para aktarılabilecek. Başkent Kart'a yüklenen bu para ile ihtiyaç sahibi TEKEL ürünleri alamayacak. Vatandaş, diğer ihtiyaçlarını Başkent Kart'tan ödeyebilecek.”

AÇLIK SINIRINDA 25 BİN AİLE

Halen 260 bin ailede “Başkent Kart” bulunuyor. Bunlara kış döneminde üçer aylık dönemde bin 500'er lira doğalgaz desteğinde bulunuldu. Ayrıca her ay 100'er lira et parası da kartlarına yüklendi. Et parası, sadece et alımında kullanılabiliyor. Ramazanda “Askıda su faturası” uygulaması da devam edecek. Bütçe imkanları doğrultusunda, 260 bin ihtiyaç sahibinden “Açlık sınırı” altında geliri olan 25 bin aile belirlendi. Bu aileler için farklı desteklerin uygulamaya konulması planlanıyor. Doğalgaz ve kömür desteği için “Ankara'da hiç kimse üşümeyecek” sözü veren Yavaş, et dağıtımı için de “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” sloganını kullanmıştı. Yavaş, yeni kampanyalar için de “Ankara Tek Yürek” diyecek.