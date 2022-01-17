Asgari ücretten cebe kalan: 183 TL

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır 'milletin geçim derdi' çalışması yaptı. İki çocuklu asgari ücretli ailenin giderlerini hesaplayan Dikbayır daha sonra gıda alışverişi yaptı. Vekilin cebinde cebinde 183 TL kaldı.

Deniz AYHAN

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Geçen yıl ‘milletin enflasyonu'nu market ve pazar gezerek hesaplayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, bu kez de ‘milletin geçim derdi’ çalışması yaptı. Biri küçük diğeri de liseye giden öğrenci çocuğu olan asgari ücretli ailenin giderlerini hesaplayan Dikbayır, kalan parayla da market alışverişi yaptı.

Faturaları ödedikten sonra elinde asgari ücretten 1400 TL kalan Ümit Dikbayır, bu parayla markete gitti ve bir ailenin temel gıda ve temizlik malzemelerini aldı. Dikbayır ailesi, alışveriş listesindeki ürünlerin fiyatları yüksek gelmesiyle bazı ürünleri kasada bırakmak zorunda kaldı. Buna rağmen alışveriş tutarı 1217 TL oldu.

Alışverişin ardından asgari ücretlinin elinde bir ay boyunca harcayabileceği 183 TL kaldı. Ümit Dikbayır, “4 kişilik asgari ücretli bir aileyi canlandırdık ve ben kasada bu ürünleri bırakırken utandım. Milleti bu hale düşürenler utansın” dedi. 4 bin 253 TL maaşı olan bir asgari ücretli ailenin giderleri şöyle oldu:

Kira: 1.261 TL

Apartman aidatı: 100 TL

Elektrik faturası: 232 TL

Su faturası: 135 TL

İnternet faturası: 100 TL

Doğalgaz: 350 TL

Telefon faturaları: 140 TL

Liseye giden çocuğun harçlığı: 200 TL (haftalık 50 TL)

Ulaşım: 200 TL (Halk otobüsü)

Ekmek (Halk ekmek): 135 TL

TOPLAM: 2.853 TL

BAZI ÜRÜNLERİ KASADA BIRAKTI

Elinde 1400 TL parası kalan ve bu parayla temel ihtiyaç alışverişi yapan Dikbayır, kasada fiyatın yüksek çıkmasının ardından bebek bezinin küçük olanını aldı. Yağ, yumurta, pirinç, şeker, süt, salça, yoğurt ve tuvalet kağıdı sayısını düşürdü. Bazı sebzeleri ise kasada bırakmak zorunda kaldı. Böylece alışveriş 1217 TL tuttu. Böylece asgari ücretlinin bir ay boyunca harcaması için cebinde 183 TL kaldı.

HAFTALIK 304 TL

Dikbayır, “Biz aylık olarak alışveriş yaptık. Haftalık 304 TL'ye geliyor'' dedi. Dikbayır’ın 1217 TL'lik alışveriş listesinde hiç kırmızı et yer almazken, yalnızca 1 adet bütün piliç var. Listede sıvı yağ, şeker, un, tuz, yumurta, beyaz peynir, zeytin, makarna, margarin, kuru fasulye, kırmızı mercimek, salça, süt, çocuk bezi, çocuk maması, yoğurt, çay, tavuk, bulgur, pirinç, soğan, patates, havuç, limon, kabak, tuvalet kağıdı, peçete, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve deterjanı, şampuan, diş macunu, sabun, kırmızı biber, karabiber, kabartma tozu, patlıcan, domates, Türk kahvesi ve kaşar peyniri yer alıyor.