ASKİ’den don riskine karşı sayaç uyarısı

ASKİ Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle Başkentli abonelere su sayaçlarını ve borularını donma riskine karşı korumaları uyarısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara'yı da etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle su sayaçlarının donma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşeceği ve uzun süre eksi derecelerde kalacağına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent'te yaşayan aboneleri uyararak su saçlarını donma riskine karşı korumalarını istedi.

DONAN BORULARA SICAK SU VE ATEŞ İLE MÜDAHALE ETMEYİN

Sayaçların soğuktan korunması için cam yünü, bez ya da boru kılıfı ile kaplanması yönünde tedbirler almaya çağıran Öztürk, donan su sayacı ve borularına sıcak su ve ateşle müdahale edilmemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Başkent'te yaklaşık 2,5 milyon abone olduğunu ifade eden Öztürk, “2 milyon 487 bin 23 olan abone sayımız her geçen gün artıyor. Genel Müdürlüğümüz yaz-kış, sıcak-soğuk demeden 7/24 hizmetini sürdürüyor ancak yine de her abonemize aynı anda yetişme imkânımız yok. Bu sebeple de abonelerimize bazı görevler düşüyor” dedi.

“MÜDAHALELER SAYAÇLARA ZARAR VERİYOR”

Hava cereyanına karşı sayaçların açık bölümlerinin kapatılması, kırık camı bulunan sayaçların yenilenmesi gerektiğini de vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Sayaçların donma riskine karşı sayaç ve su borularının hava ile temas eden bölümleri, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanarak, koruyucu önlemler alabiliriz. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi de önemli.

Tüm bu önlemlere karşın, Başkent'te etkisini sürdürecek olan soğuk hava koşulları nedeniyle bazı abonelerimizden sayaçların donarak kullanılamaz duruma geldiği yönünde şikayetler almaya başladık.

Sayaçları donan abonelerimizin de donan sayaç ve su borularına sıcak su veya ateşle müdahale ederek açmaya çalıştıklarına sıkça tanık olmaktayız. Bu tarz müdahaleler sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor.

Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Bu arada donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olur. Başkentlilerden isteğimiz korumasız durumda olup patlayan su sayaçlarına müdahale etmeyerek, suyu vanadan keserek, vakit kaybetmeden ASKİ'ye başvurmalarıdır.”

NASIL KORUMALIYIZ?

Konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere site ve apartman yöneticileri, kış aylarında su sayaçlarını şu önlemlerle koruyabilirler:

-Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı,

-Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı,

-Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil),

-Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi hâlde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır),

-Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı,

-Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı,

-Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.

İlginizi Çekebilir Su sayaçları için 'don' uyarısı!