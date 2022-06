Babacan’ın ziyaret ettiği esnaf: ‘Ne edeceğiz bu mazotu? Çiftçinin hali harap’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gittiği pazar yerinde esnafla sohbet etti. Mazot fiyatlarından dert yanan bir esnaf, "Ne edeceğiz bu mazotu? Çiftçinin hali harap" derken bir başka esnaf ise, "Bunlar ilk önce mücahitti. Ondan sonra müteahhit oldu. Şimdi her şeye müsait oldular" dedi. Babacan, "Halimize tercüman oldun" sözleriyle karşılık verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gittiği pazar yerinde esnafla sohbet etti. Pazarcı esnafının gündeminde yüksek mazot fiyatları vardı.

“DEPOYU DOLDURAMIYORUZ”

Babacan, uğradığı bir tezgâhta “Ne edeceğiz bu mazotu? Çiftçinin hali harap” diyen bir esnafa “Hükûmet dolar kurunu patlatınca A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Gübre dolara bağlı. Mazot dolara bağlı. Tohum dolara bağlı. Elektrik dolara bağlı. Esnaf lambaları söndürüp iş yapıyor” dedi. Babacan'ın “Depo kaça doluyor?” diye sorduğu esnaf ise “Depoyu dolduramıyoruz ki. Nasıl dolduracağız?” diye konuştu. Bir diğer pazarcının “Bir Türkiye değil, dışarısı da öyle. Her yer karışık. Ukrayna'nın savaşı her yeri halletti” sözlerini Babacan şöyle yanıtladı: “Petrol fiyatı 70 dolardan 120 dolara çıktı. Yani dünyada bir ülkede mazot 7 liraysa 12 lira oldu. Bizde ise 7 liraydı, 30 lira oldu. 12 lira ile 30 lira arasındaki fark Türkiye'ye özel problem. Hükûmetin çıkarttığı döviz krizinin sonucu. Eğer dünyadaki kadar mazot fiyatı artsaydı 7 liralık mazot bizde 12 lira olacaktı.”

“53 YAŞINDA AĞAÇ TEPESİNDE KİRAZ TOPLUYORUM, EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUM”

Bir diğer tezgahtaki esnaf da mazot fiyatlarından dert yandı. Pazarcı esnafı, “Kurtarın artık insanları. Mazot parasına çalışıyoruz. Karnımızı da doyuramıyoruz artık. 53 yaşındayım. Ağacın tepesinde kiraz topluyorum ama evime yiyecek götüremiyorum. Yazık değil mi bize? Ayaş'tan buraya 300 liraya gidip geliyoruz” ifadelerini kullandı. Babacan bu sözlere “Bütün dengeler bozuldu maalesef ama çalışıp hazırlanıyoruz. Çabuk düzelir. Herkes kendi derdinde, kendi çıkarında. Memleket sahipsiz. Biz DEVA Partisi'ni memlekete tekrar sahip çıkmak için kurduk. İnşallah ilk seçimde geliyoruz” diye karşılık verdi. Bir başka tezgahtaki Pazarcı esnafı, “20 sene önce Tansu Çiller bir gün buraya geldi. Bir şey ikram ettim. Hayır demedi” diyerek elindeki armudu Babacan'a ikram etti. Babacan'ın “Ona yaramamış, bize yarar mı, bilmem” sözleri gülüşmelere neden oldu.

“ÖNCE MÜCAHİTLERDİ SONRA MÜTEAHHİT, ŞİMDİ HER ŞEYE MÜSAİT OLDULAR”

Bir diğer pazarcı esnafı Babacan'a “Sizin seçildiğinizde bu ekonomi çok güzeldi. İkinci beş yıl biraz daha iyiydi. Ondan sonra lastik patladı. Kemal Derviş'in bakanlık yaptığı dönemdeki kararlardan mı böyle gitti? Yoksa siz gelince tekrar bir karar mı aldınız?” diye sordu. Babacan bu soruyu “Bizden önceki hükûmetin kararlarından sonra 2001 şubatında büyük bir kriz çıktı. Biz o krizi devraldık. Eskiden yapılmaya çalışılan iyi işleri muhafaza ettik. Yanlış işleri bıraktık, yerine güzel işler ekledik. Ekonomi toparladı” diye yanıtladı. Esnafın “Bunlar ilk önce mücahitti. Ondan sonra müteahhit oldu. Şimdi her şeye müsait oldular” sözleri üzerine Babacan “Halimize tercüman oldun” dedi.

