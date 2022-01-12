Bıçaklı metro saldırganı Emrah Yılmaz için istenen hapis cezası belli oldu

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadına bıçak çekip, hakaret ve tehdit eden Emrah Yılmaz hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Geçen kasım ayında Kadıköy-Tavşantepe metrosunun Bostancı durağında gerçekleşen saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde saldırgan Emrah Yılmaz elindeki ekmek bıçağını metroda seyahat eden Senanur Damgacı ve annesine doğru savurarak küfretmişti.

Olayın ardından tutuklanan Yılmaz, kendisini korumak için bıçak çıkardığını iddia etmiş ve anne-kızdan şikayetçi olmuştu. Tutuklanıp, cezaevine konan Emrah Yılmaz hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.