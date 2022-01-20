Bilecik’teki rüşvet iddiasına ilişkin CHP’den açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkan Danışmanı'nın 'rüşvet aldığı' iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Torun, "Soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırklareli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Torun, CHP Kırklareli İl Başkanlığına yaptığı ziyarette bir gazetecinin sorduğu “Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandı” sorusunun üzerine yaptığı açıklamada, “Bilecik Belediye Başkanı danışmanının şuanda soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak” dedi. İHA

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