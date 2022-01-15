Borçlarını ödeyemeyen genç esnaf hayatına son verdi

Eskişehir'de baba mesleği kahvecilik yapan ve salgın döneminde işleri bozulan 28 yaşındaki Özgür Pehlivan, yaşamına son verdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde uzun yıllar kahvehane işletmeciliği yapan Özgür Pehlivan, salgın döneminde bozulan işlerini toplayamaması ve çektiği kredileri ödeyememesi nedeniyle hayatına son verdi.

BORÇLARI NEDENİYLE YAŞAMINA SON VERDİ

Daha önceleri babasının işlettiği kahvehaneyi işleten ve salgın döneminde uzun bir süre işyerini açamayan, yasakların kalkmasına rağmen kahvehaneye gelenlerin sayısında büyük düşüş yaşayan Özgür Pehlivan’ın, çektiği kredileri ödeyememesi nedeniyle girdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği öğrenildi.

Nişanlı olan Pehlivan için, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Sarısu Kurşunlu Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Pehlivan, gözyaşları içinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

“SALGIN ESNAFI BİTİRDİ”

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, üyesinin hayatına son vermesinin üzüntüsünü yaşadığını ve yaşanan salgın olayının esnafı bitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Pehlivan’ın baba mesleğini yaptığını ifade eden Çoban, şunları söyledi;

*Babası uzun yıllar kahvecilik yaptı. Aynı yerde daha sonra oğlu Özgür Pehlivan işin başına geçti. Sakarya Caddesi Sıhhiye Kavşağında Sıhhıye kahvesini işletiyordu. Eskişehir'in en köklü, en güzel kahvelerinden birisidir.

*Bu pandemi döneminde her kahveci, her esnafın olduğu gibi o da sıkıntılara düştü. Bankalardan, esnaf kredi kooperatifinden türlü yerlerden kredi almış. Bu krediyi çeviremediği için de duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış.

*Bu konuda çok üzüldük. Salgın döneminde odamıza geldi ve elimizden geldiğince yardımcı olduk. Bankalardan kredi almasını sağladık. Ama borcu borçla ödediği için faiz batağına düştü. Üzüldük.

“HÜKÜMETİN YARDIMLARI TATMİN ETMEDİ”

Salgın döneminde kahveci esnafın 18 aya yakın kapalı kaldığını ve işlerini toparlamakta güçlük çektiğini ifade eden Çoban şöyle konuştu:

*Piyasada ekonomi de inişli çıkışlı olunca insanlar tedirgin, kahveye gitmiyor. Salgın, Eskişehir'de tavan yaptı. Kahveciler şu anda iş yapamıyor, para kazanamıyor. Hem geçim derdindeyiz hem de geçmişe dönük borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz.

*Bu yüzden geçmiş dönemdeki yaralarımız çok derin. Kazandığımızla ne borcumuzu ödeyebiliyoruz ne de karnımızı doyurabiliyoruz. Borcu borçla kapatıp ayakta durmaya çalışıyoruz.

*Şu ana kadar hükümetimizden bizi tatmin etmeyen yardımlar oldu. Bizim beklentilerimiz faizli borçlarımızın silinmesi. Bağkur- sigorta gibi kapalı günlerdeki borçlarımızın silinmesi. Esnaf Kredi Kooperatiflerinden aldığımız borçların silinmesi. Ve hükümetimizden acilen de hibe destek kredisi bekliyoruz.

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