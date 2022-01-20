CHP’li belediye çalışanlara yüzde 100 ile 200 oranında zam yaptı

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi toplu iş sözleşmesinde, memur ve sözleşmeli çalışanlara yüzde 100 ile yüzde 200 oranında zam yaptı.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’de CHP’li İzmit Belediyesi Tüm Bel Sen arasında memur ve sözleşmeli memurlara yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.

YÜZDE 100 VE 200’E VARAN ZAM YAPILDI

228 memuru ilgilendiren 2. dönem toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş arasında imzalandı.

Anlaşmaya göre, memur ve amirlere yeni dönemde yüzde 100, sözleşmeli çalışanlara ise yüzde 200 (Memur taban aylığının yüzde 55'i) zam yapıldı. Sözleşmede ayrıca yılda 4 kez verilen bayram ikramiyelerine ortalama yüzde 90 zam yapıldı.

EN YÜKSEK 3 BİN 300 LİRA

İmzalanan yeni sözleşme ile birlikte, memur çalışanlar 2 bin 684 TL. Amirler ve sorumlu kadrolar 3 bin TL. Müdürler 3 bin 300 TL. Sözleşmeli çalışanlar bin 230 TL brüt zam aldı.

EĞİTİM YARDIM 700 TL

İkramiyeler ise şöyle belirlendi: Ramazan Bayramı ikramiyesi 500 TL. Kurban Bayramı ikramiyesi bin TL. 1 Mayıs ikramiyesi 500 TL. Eğitim yardımı ikramiyesi 700 TL.