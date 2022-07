Davutoğlu: Bu yaz son yaz

2023 yılında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu yaz son yaz. Bırakın birileri lüks saraylarında, villalarında yaşamaya devam etsinler" dedi.

Müslüm EVCİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da parti teşkilatıyla bayramlaştı.

Meram ilçesindeki konutunda düzenlenen bayramlaşma programında, açıklamalarda bulunan Davutoğlu, vatandaşların bayrama açlık ve yoksulluk feryatlarıyla girdiğini söyledi.

Başta Konyalıların bu yanlış düzene karşı durması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

*Bayramda bayram sevinci yaşamıyoruz. Ülkemizin her bir yerine sirayet eden yoksulluk ve açlık feryatlarıyla bir bayrama girdik. Belki geçen sene kurban kesenlerin çoğu bu yıl kurban kesemedi.

*Belki geçen sene torunuyla bayrama giren insanların çoğu bu sene borçlu girdi, başı eğik girdi. Şimdi herkesten önce bu yanlış giden düzene Konyalıların ‘dur' demesi lazım. Çiftçimiz şu hasat mevsiminde dahi hüzünlü. Traktörüne mazot yetiştiremiyor. Çitçimiz toprağa gübresini atamamış.

*Esnafımız kredi borçları altında eziliyor. Kadınlarımız akşamları sofrasına aş koyma derdinde. Onurlu yaşamak isteyen emeklilerimiz maaşlarıyla bir ayı nasıl geçireceklerini düşünüyor. Gençlerimiz yurt dışına gitmenin telaşı içerisindeler.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDAN BİR TAZİYE MESAJI BİLE YAYINLANMADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da katledilen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye mesajı yayınlanmamasını eleştiren Davutoğlu, “Bir doktorumuz geçen gün görevi başındayken katledildi. Hala Cumhurbaşkanlığı makamından bir taziye mesajı bile yayınlanmadı. Bu millet bayramlarda sevinçleri de hüzünleri de paylaşmayı bilir. Ama her konuda konuşan Sayın Cumhurbaşkanı doktorumuzun ailesine bir taziye mesajı yayımlamamışsa acıları paylaşamaz duruma gelmişizdir. Millet yoksulluktan kıvranırken 2 kilo et yerine 200 gram et yiyin diyenler çıkmışsa. Eğer millet sofrasına ekmek koyamazken ‘porsiyonlarınızı küçültün bu daha sağlıklı diyenler çıkmışsa bu millet sahipsiz kaldığı inancına kapılır. Gelecek Partililer bu millete sahip çıkacaktır” dedi.

“SANDIK GELECEK SONRA YAZ GELECEK”

2023 yılında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de konuşan Davutoğlu, “Bu yaz son yaz. Bırakın birileri lüks saraylarında, villalarında yaşamaya devam etsinler. Bırakın görmek istemeyenler, bu milletten kopmuş olanlar bırakın milletimize gözlerini kapatmış olsunlar. Bırakın yolsuzluklarla zengini daha zengin fakiri daha fakir yapanlar bırakın bu çabalarını sürdürsünler. Biz, bu milletin her bir ferdine sahip çıkmaya geliyoruz. Bu yaz son yaz dedim. Çünkü önümüzdeki yazın bir seçim göreceğiz. Yani sandık gelecek sonra yaz gelecek. Gerçek yazın gelmesi için sandığa gelecek çınarının mührünü vurdurmamız lazım” ifadelerini kullandı.

