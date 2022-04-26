Denizli’de Gezi kararı protestosu

Denizli’de sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Emek ve Demokrasi Güçleri platformu Gezi Davası kararını protesto etti. Grup adına açıklama yapan Mehmet Akköse, “Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığınız seslerin Gezi’deki yankısından alacaktır” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin oluşturduğu Denizli Emek ve Demokrasi Güçleri, Gezi Davası kararlarını protesto etti. Gazi Bulvarı üzerindeki Candoğan Parkı önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup basın açıklaması yaptı. Açıklamayı TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Akköse okudu.

‘KARANLIK GİDER GEZİ KALIR'

‘Karanlık Gider Gezi Kalır' sloganları ile kesilen konuşmada Akköse, Gezi direnişinin anayasal bir zeminde gerçekleştiğini belirterek; “Bu durum yargı kararı ile iki kez tescillenmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı iddialarla üç kez yargılama yapıldı. Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Davanın üye hâkimi iktidarda bulunan AKP'nin milletvekili adayı olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular ve sanıkların savunma hakları, adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir. Bu karar göstermektedir ki; toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilerek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılarak, karalanmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

‘VERİLEN CEZALAR SEÇİM HESAPLARIDIR'



Akköse, verilen cezaları kirli siyasetin bir parçası olarak gördüklerinin altını çizerek, “Verilen bu cezaların, seçim hesapları üzerinden yurttaşlarımızı kutuplaştıran kirli siyasetin bir parçası olduğunu görüyoruz. Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür. Asıl cezalandırılması gerekenler, Gezi Direnişinde, gencecik çocuklarımızın katilleridir. Gençlerimizi sakat kalmasına yol açanlardır. Ölümcül polis şiddetinin talimatını verenlerdir. Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığınız seslerin Gezi'deki yankısından alacaktır” diye konuştu.

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