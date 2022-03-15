Doktoru darp ettiği iddia edilen uzman çavuş görevinden uzaklaştırıldı

Muğla'da dün apandisit rahatsızlığı nedeniyle gittiği Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giden jandarma uzman çavuşu A.A, iddiaya göre tartıştığı görevli doktor T. T’yi darp etti. Olayın ardından A.A hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, Muğla Valiliği ise jandarma uzman çavuşun tedbiren görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yaşar ANTER

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor T.T. (26) ile hastaneye dün tedaviye gelen jandarma uzman çavuş A.A. (32) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, A.A. başka bir hastaneye ait evrakı göstererek, doktordan ultrason çekilmesini istedi.

ULTRASON ÇEKMEDİĞİ İDDİASI

Doktor T.T. ise gerekli tetkiklerin ardından ihtiyaç duyulması halinde ultrason çekilebileceğini belirtti. Çıkan tartışmada iddiaya göre A.A., doktor T.T.’ye hakarette bulunarak darp etti. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrası boğazında kızarıklar oluşan ve gözlüğü kırılan doktor, darp raporu alarak A.A’dan şikayetçi oldu. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından muayene edilen ve yatışı yapılan A.A’nın, sabah apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. Tartışma konusuyla ameliyat arasında bir ilişkinin bulunmadığı ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DOKTORLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Hekimler adına basın açıklamasını okuyan Dr. Ali İhsan Uysal, dün hastaneye başvuran ve asıl görevi güvenliği sağlamak olan bir kolluk kuvveti personelinin, 14 Mart Tıp Bayramı’nda doktor arkadaşlarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Uysal, benzer durumla bir daha karşılaşmamak için herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

VALİLİK: JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili Muğla Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “14 Mart 2022 günü saat 23.50 sıralarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine apandisit rahatsızlığı nedeniyle başvuran Jandarma Uzman Çavuş A.A. tarafından bir hekimimize yönelik istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olay sonrası Jandarma Uzman Çavuş A.A. akut apandisit teşhisi konularak ameliyata alınmış, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır.”

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