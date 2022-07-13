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Erdoğan, Suudi Prens Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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Erdoğan, Suudi Prens Selman’la görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz akşamı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüşmüştü. Söz konusu görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı açıklanmıştı.

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