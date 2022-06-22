Erzincan Belediyesi 316 taşınmazı satışa çıkardı

Erzincan Belediyesi mülkiyetindeki 316 gayrimenkul, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) ve 45. maddeleri uyarınca ihaleyle satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çoğunluğu daire satışından oluşan daire, dükkan ve düğün salonu satışına ilişkin ihaleler 7-19-21-26 ve 28 Temmuz 2022 tarihleri ile 2-4-9-11-16-18 ve 23 Ağustos 2022 tarihlerinde Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk İhale Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale için başvuru yapacak katılımcılar 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlardan alacakları konut sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır. Katılımcı 2+1 konutlara yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki tüm 2+1 konut ihalelerine katılabilir. 3+1 konutlara yatıracağı geçici teminat ile ihale tarihindeki tüm 2+1 ve 3+1 konut ihalelerine katılabilir. 4+1 konut geçici teminatı ile de ihale tarihindeki (2+1, 3+1 ve 4+1) tüm konutlara başvurabilir.

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