Erzurum’da korkutan deprem (Son depremler)

Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Erzurum’da deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, Çat ilçesindeki deprem saat 23.30’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

BİNGÖL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Deprem ilgili Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. Valiliğin açıklamasında “Saat 23.30’da merkez üssü Erzurum/Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” denildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

