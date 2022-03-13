Fethiye’deki Ukraynalılar: İşgalciler defolun

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna saldırılarını bir kez daha protesto edip "Rus işgalciler, derhal ülkemizden defolun!" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Mustafa SARIİPEK

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ukraynalılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı giriştiği saldırıya bir kez daha tepki eylemi düzenledi. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Ukraynalılar savaşın bir an önce durdurulmasını isteyip “Rus işgalciler, derhal ülkemizden defolun!” diye bağırdılar.

Ukraynalı vatandaşlar ulusal marşlarını söyleyip Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce basın açıklaması yaptılar. Ellerinde savaşı protesto eden afişler açan Ukraynalılar sık sık “Ülkemizden defolun” şeklinde sloganlar attı.

“STOP WAR, SAVE UKRAİNE”

200'e yakın 7 den 70'e Ukraynalı “Stop War, Save Ukraine” şeklinde slogan atarak basın açıklamasını Valentina Kadıoğlu okudu:

“Bizi duyan tüm insanlara saygı duyuyoruz. 24 Şubat'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu Ukrayna topraklarını işgal etti! 16 gün boyunca Ukrayna'da savaş devam ediyor ve hem cephede hem de arkada, hatta Ukrayna dışında cesur olan inanılmaz Ukrayna halkının kahramanca çatışması devam ediyor.

Burası bizim toprağımız, burası bizim evimiz! Ukrayna halkı kendi dillerini ve özgürlüğünü asla yok etmesine izin vermeyecek ve verimli topraklarının bir santimetresini düşmana vermeyecektir. Rus işgalciler tüm cepheler de yenilgilere maruz kalıyorlar ve muhtemelen Ukrayna'nın asırlık tarihiyle güçlü, yıkılmaz bir devlet olduğunu anlamış durumdalar.”

“İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLİYORLAR!”



Rus işgalcilerin sivillere ateş açtıklarının da belirtildiği açıklamada, “Kadınlara tecavüz ediyorlar, yapay olarak açlık yaratıyorlar, evleri, anaokullarını, hastaneleri ve ambulansları bombalıyorlar!

Dünden önceki gün, Mariupol'daki bir doğum hastanesine ve çocuk hastanesine Rus Hava Kuvvetleri tarafından hedefe yönelik bir saldırı yapıldı. Bu, insanlığın sınırının ötesindedir. Ukraynalılar, bu kötülüğü hem barışçıl yollarla hem de saldırganın dilinde silahlarla derhal durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerine yer verildi.

” DERHAL ÜLKEMİZDEN DEFOLUN!”

Valentina Kadıoğlu “Rus işgalciler, derhal ülkemizden defolun. Çocuklarınızı eve çağırın, tiranı devirin, kendi ülkenize düzen getirin!” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna'yı destekleyen tüm ülkelere içtenlikle teşekkür ediyoruz! İnsani yardım sağlıyorlar, halkımızı kabul ediyorlar, yaptırımlar uyguluyorlar ve saldırganı kınıyorlar! Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler ülkemizi korumaya geldiler. Kesinlikle kazanacağız ne olursa olsun. Tüm dünyadan birleşmesini ve kötülüğü durdurmasını rica ediyoruz! Sokaklara çıkın, elçiliklere gidin, savaşı durdurmaya yardım edin! Ya da en azından gökyüzünü kapatın! Yaşasın Ukrayna!”

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