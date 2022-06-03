İBB’de üst düzey atama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden ayrılan Dr.Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı.

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İBB üst düzey yönetimde değişikliğe gidildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Genel sekreter yardımcılarının sorumlu olduğu daire başkanlıklarında da yeni bir düzenleme yapıldı ve bazı birimlerin yeri değiştirildi.

Yeni genel sekreter yardımcısı Gökçe'ye; Ulaşım Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı bağlandı.

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1995 yılında Lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında Oda'nın Genel Başkanlığı görevini yaptı.

2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı. 2007 yılında Japon hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı.

2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesi aldı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü.

2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı.

2010-2014 yıllarında Çankaya Belediyesi'nde yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı.

Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. 2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirildi ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.