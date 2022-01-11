İçişleri Bakanı Soylu: TBMM’ye girmekle ‘terörist’ sıfatınız kaybolmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. İsim vermeden, ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora’yla fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’i eleştiren Soylu, şunları söyledi:

500 KİŞİLİK LİSTE YAPTILAR

– Terör örgütünün saflarına katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahları var, 500 kişilik liste yaptılar. Yapan Murat Karayılan ve arkadaşları. Bu listeyi Türkiye’ye kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar.

KARAYILAN SENİN CANINI ALACAĞIZ

– Türkiye eski Türkiye değil Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM’ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir.

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