İmamoğlu, olimpiyatlar için Lozan’a gidiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23-25 Mart tarihleri arasında bir dizi temasta bulunmak üzere Lozan’da olacak. İmamoğlu, İstanbul’un 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma talebiyle ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüşecek

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İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarında Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün görevlendirme teklifi gündeme geldi.

Teklifte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunlarında ev sahibi olarak İstanbul'u görebilme niyetini belirtmek üzere görüşmeler yapmak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla beraberindeki heyetle 23-25 Mart 2022 tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan şehrine ziyaret planlandığı kaydedildi.

İmamoğlu'nun 24 Mart'ta Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve yetkililer ile birlikte Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

İmamoğlu'na İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Alkanalka'nın aralarından bulunduğu heyet eşlik edecek. Teklif uygun bulunarak oybirliği ile kabul edildi.

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