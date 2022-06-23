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İstanbul’da ‘İsrail vatandaşlarına suikast’ operasyonu

İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

Yayınlanma: 09:17 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’de ve İstanbul’da bulunan İsrail vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.

Lapid’in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü’nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü. (DHA)

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