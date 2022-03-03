Kar Anadolu’yu sardı: Başkent bembeyaz…

Beklenen kar yağışı İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olmaya başladı, birçok bölgede kendini gösteren kar şehirleri beyaza bürüdü. Ankara'da kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. ABB karla ilgili çalışmalardaki son durumu açıkladı.

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Başkent’te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerleşim bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken kimi yerlerde sis oluştu.

ABB: TÜM YOLLARI AÇTIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Ankara'da bütün ana arterlerin açık olduğu belirtilen açıklamada, “Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına dek süren yoğun kar yağışının yaşandığı Başkent’te Ankara Büyükşehir Belediyesi toplam 1229 araç, 4230 personel ile sabaha kadar sorumluluk alanında bulunan tüm cadde ve bulvarlarda kapsamlı tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sabaha kadar bizzat yönettiği çalışmalar sonucunda şu anda Ankara’da bütün ana yollar trafiğe açıktır. Yapılan çalışmalar, kartakip.ankara.com.tr adresi üzerinden araç içi kameralarla takip edilebilmektedir” denildi.

ANTALYA-KONYA YOLUNDA YOĞUN KAR

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

Yol, yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00'te tüm araç trafiğine kapatıldı. Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel’de ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü.

ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI BUGÜN DE SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz’in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

DOĞU ANADOLU İÇİN YOĞUN KAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. (İHA)

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