KARDEMİR 200 personel alacak

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 200 personel alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İşyeri Hekimi ve İşçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak.

Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak olup 28 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

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