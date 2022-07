Katledilen avukatın eşi gözyaşları içinde konuştu: Müebbet istiyoruz

Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu'nun, bürosunda tabancayla ateş ederek öldürdüğü avukat Servet Bakırtaş'ın eşi Günsenin Bakırtaş konuştu. Bakırtaş, Eşim avukat, kızım doktor. Her iki meslekte çok ulvi, her iki meslekte çok değerli. Ülkenin çok iyi yetişmiş insanları bunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Bu kişi uzun yıllardır avukatlığını yaptığı kişinin karşı tarafı. Daha önce tanıdığı bir müvekkil ama 5 yıl önce olan bir davanın sonucu bu. Yeni bir davanın sonucu değil. Müebbet istiyoruz" dedi.

İstanbul Bakırköyde Abdullah Türkoğlu, avukat Servet Bakırtaşı bürosunda tabancayla ateş ederek öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmecedeki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufanı tabancayla ateş ederek öldürdü.

Öldürülen avukat Servet Bakırtaş’ın vurulduğu haberini alanlar, Bakırköy’de bulunan bürosunun önüne geldi. İncelemelerin ardından Servet Bakırtaş’ın cenazesi, bürodan çıkarıldı. Cenaze aracına konulan Servet Bakırtaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopsi işleminin ardından Bakırtaşın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Zeytinburnundaki Kozlu Gasilhanesine götürüldü. Burada konuşan eşi Günsenin Bakırtaş, davayı çok sayıda avukatın takip edeceğini ve müebbet talep ettiklerini açıkladı.

“MÜEBBET ALMASINI İSTİYORUZ”

Günsenin Bakırtaş, öldürülen eşi Avukat Servet Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine tepki gösterdi. Günsenin Bakırtaş, Eşim avukat, kızım doktor. Her iki meslekte çok ulvi, her iki meslekte çok değerli. Ülkenin çok iyi yetişmiş insanları bunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Her ikisini de katletmek gerçekten çok kötü bir şey. Hem insanlık adına kötü hem aileler adına kötü. İkisini de katletmek çok kötü bir şey. Davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Sadece bir avukat değil, oğlum ve kızım da avukat. Çok sayıda avukat bu davayı takip edeceğiz. Sonuna kadar ceza alması için mücadele edeceğiz. Müebbet almasını istiyoruz” diye konuştu.

“5 YIL ÖNCE OLAN BİR DAVANIN SONUCU BU”

Bakırtaş “Eşim tehdit alıp almadığına ilişkin açıklamaları evde yapan birisi değildi. İşle ilgili olanlar işte kalırdı. Tehdit alıp almadığı konusunda herhangi bir bilgi vermiyordu. En son ne zaman görüştüklerini bilmiyoruz. Tehdit edip etmediğini de açıkçası ben bilmiyorum. Bir başkası biliyor mu bilmiyorum ama ben bilmiyorum. Bu kişi uzun yıllardır avukatlığını yaptığı kişinin karşı tarafı. Daha önce tanıdığı bir müvekkil ama 5 yıl önce olan bir davanın sonucu bu. Yeni bir davanın sonucu değil. Hapisteymiş, çıktıktan sonra maalesef böyle bir katliam yaptı” dedi. (DHA)

