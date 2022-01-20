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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da bir araya geldi.

Yayınlanma: 22:23 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu buluştu

Üç siyasi parti lideri, Ankara’da akşam yemeğinde buluştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından buluşmaya ait fotoğraf paylaştı.

Demir, fotoğrafı paylaşırken “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

Üç liderin, ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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