Köylülerden AKP’lilere tepki: Parsel parsel satacaklar

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç Köyü'nde 396 bin metrekare mera alanında köylülerin karşı çıkmasına rağmen AKP’liler tarafından sanayi tesisi yapılmak istenmesi tepkilere neden oldu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç Köyü’nden 396 bin 813 metrekare olan mera alanına sanayi sitesi yapılmak istenmesi köylüler tarafından tepkiyle karşılandı.

Sanayi sitesi yapılmak istenen yerin köyün tek mera arazi olduğunu iddia eden köylüler, sanayi sitesi yapılması için mera alanının Yenice Köyü’ne kaydırıldığını söylediler. Köylüler adına dava açan avukat Merve Arslan, “Dava konusu parselin hemen alt kısmında dere kaynağı bulunmaktadır. Hayvanların suya erişimi için bu parsel oldukça önemlidir. Bütün ilgilileri hakkaniyete uygun davranmaya davet ediyorum” diye kaydetti.

“MERA ALANINI İMARA AÇMAK İÇİN İL ÖZEL İDARESİNE BASKI YAPIYORLAR”

AKP'lilerin dayatmalarıyla mera alanında küçük sanayi sitesi yapılmaya çalışıldığı ve köylülerin başkaca geçim kaynağının olmadığını yedikleri ekmeği bile hayvancılıktan kazandıkları parayla aldıklarını belirten isminin açıklanmasını istemeyen Tabanözü köyü sakini, şu ifadeleri kullandı:

*Tabanözü (Püşkülan) köyümüzde 2010 yılında meydana gelen deprem sonrasında köyümüzün yerleşim yerinin uygun olmadığı gerekçesiyle burada deprem konutlarının yapılamayacağı söylenmişti.

*O dönemin valisi uygun bir yer bulunması konusunda talimat vermesi sonrasında; köylünün merasına 100 metre yakında olması sebebiyle Bağlıağaç köyünün bulunduğu yerde deprem konutları yapıldı.

*Tabanözü köyünün yarısı Bağlıağaç köyüne taşındı. Burada 64 hane var. Küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 4 binden fazla hayvanları var.

*Eski köyde kalan akrabalarımız da hala bu merayı kullanıyor. Kadastro kayıtlarında da , eski mahkeme kararlarında da eski ismiyle Püşkülan yaylası diye belirlenen bir yer burası. Ancak idari sınırlar belirlenmediği için mera siciline kaydı yapılmamış.

*Burası da mera alanı ve köylülerin yüzlerce hayvanı burada suyunu içiyor, otunu yiyor. Ak Partililer sanayi sitesi kurmak için idari sınırları belirlenmeyen yerde altı aylık bir süreç içerisinde hiçbir yetkisi olmayan Karakoçan Orman İşletme Şefliğinden yazı alarak meranın vasfını değiştirdiler.

*Dava sürecinin devam ettiğini bile Tapu ve Kadastroya bildirmediler. Şimdi imara açmak için İl Özel İdaresine baskı yapıyorlar.

*Dava açtık ama meramız mahkeme beklenilmeden elimizden gidecek diye çok endişeliyiz. Sanayi sitesinin projesini yapan ise AK Partili yöneticilerdir.

“PARSEL PARSEL SATACAKLAR”

Tapu Kadastro Müdürlüğünün mera alanının Yenice Köyü sınırları içerisinde olmadığına dair ilçe kaymakamlığına yazı gönderdiğini belirten köy sakini, şu ifadeleri kullandı:

*Ak Parti ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler tarafından belediye başkanının da olurunu alarak ilçede bir kooperatif kurmuşlar.

*Biz köylüler olarak arazinin mera alanı olduğunu söylememize rağmen bu kişiler ne muhtarlara ne de köylülere danışmadan orayı Yenice köyüne vermişler. Bundan dolayı da mahkeme açtık.

*Ancak mahkemenin sonucunu dahi beklemiyorlar. İlçede arazileri parsel parsel satıyorlar burada da aynı durumun olma ihtimali var.

*Sanayi tesisi yapacağız diye mera alanını alacaklar kooperatife verecekler onlarda bu araziyi parsel parsel satacaklar.

“İLGİLİLERİ HAKKANİYETE UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM”

Mera alanına yapılmak istenen sanayi sitesiyle ilgi yargı sürecinin devam ettiğini belirten Avukat Merve Arslan, şu ifadeleri kullandı:

*Davalar açtık. Öncelikle bölgenin idari sınırlarının belirlenmesi ve küçük sanayi sitesinin yapılmak istendiği dava konusu 417 No'lu parselin Tabanözü (Püşkülan) ve Bağlıağaç Köyünün merası olarak sınırlandırılması gerekiyor.

* Hem Karakoçan Kaymakamlığı hem de Elazığ Valiliği ile köylüler tarafından görüşüldü. Karakoçan Kaymakamlığı yargı süreci nihayete erene dek mera arazisine herhangi bir müdahale olmayacağı konusunda köy halkına söz verdi.

* Yargı sürecini bekleyeceklerini umuyoruz. Köy halkı depremzededir. Tek geçim kaynakları hayvancılıktır. Dava konusu parselin hemen alt kısmında dere kaynağı bulunmaktadır. Hayvanların suya erişimi için bu parsel oldukça önemlidir.

* Biz zaten hukuki olarak bütün delillerimizi sunduk mahkemeye. Yargı sürecini en etkin biçimde yürütüyoruz. Açıkçası ben bu aşamada bütün ilgilileri hakkaniyete uygun davranmaya davet ediyorum.

* İnsanın olduğu yerde ihtilaflar her daim olacaktır. Önemli olan bu anlaşmazlıkları serinkanlılıkla karşılayabilmektir. Ben de Karakoçanlı sayılırım Babaannem Karakoçanlıdır bu sebeple bölgeyi biliyorum; Karakoçan büyük bir yer.

*Mera arazisi de korunur, küçük sanayi sitesi de yapılır. Başka bir yer bulunur anlayacağınız. Önemli olan vatandaşların mağdur olmaması. Sağduyulu olmak lazım.

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