Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor

Eko İklim Zirvesi’ne katılacaklarını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor” dedi.

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30-31 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek Eko İklim Zirvesi'nde yer alacaklarını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çünkü biliyoruz; bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” dedi.

“YAŞAM ALANLARIMIZI TEHDİT EDİYOR”

“Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor” diyen Yavaş, “Bizler de İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü'nü kurmak suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir rol aldık. Büyük Atatürk'ün cumhuriyetimizin baş yapıtı ve planlı bir kent olarak inşa ettiği Ankara'mızı küresel modern kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ANKARALILARA SESLENDİ

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu bağlamda şeffaf, katılımcı ve kucaklayıcı belediyecilik anlayışımızı, doğayı uyumlu projelerle taçlandırdık.

* Yeşil Dönüşüm, Akıllı Tarım, elektrikli toplu taşıma araçları, temiz su ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarımızı iklim dostu kent kimliği ile güçlendirdik.

* Kentimizin ve kentlimizin geleceği için düzenlenen Eko İklim Zirvesi 6 milyon Ankaralıyı, ulusal ve uluslararası karar alıcılar ile birlikte aynı amaç etrafında sevgi ile buluşturuyor.

* 30-31 Mart'ta başkentimizde toplanacak olan Eko İklim Zirvesini sürdürülebilir yarınlar için büyük bir fırsat olarak görüyor, bütün Ankaralıları bu ilham verici organizasyona katılmaya davet ediyorum.

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