Marmaray ücretsiz mi, çalışıyor mu? Marmaray çalışma saatleri…

Kar yağışı İstanbul'da ulaşımı olumsuz etkilerken, Marmaray ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz çalışacak.

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Pazartesi akşamı yoğun olarak etkileyen kar yağışının bugün de devam edeceğinin açıklanmasının ardından toplu ulaşım seferleri arttırıldı. Dün akşam itibariyle ücretsiz olarak hizmet veren Marmaray bugün de aynı şekilde devam edecek.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? MARMARAY SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter sayfasından yaptığı duyuruda Marmaray seferlerinin arttırıldığı ve ücretsiz olduğunu belirtti.

KÖPRÜLERDEN OTOMOBİL GEÇİSİNE İZİN VERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul’un son yılların en yoğun kar yağışını aldığını belirterek, “Yağış nedeniyle maalesef ulaşımda önemli aksamalar yaşadık. Saat 16.00 itibariyle kar ve tipi şiddetini arttırarak devam etti. Çok yoğun bir gece geçirdik. Maalesef yolda kalan vatandaşlarımız da sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak özverili bir çalışma yapıldı. İklim koşullarının yoğun etkisi altında 11 bin vatandaşımız, 3 bin 900 araç ile bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti. Özellikle Mahmutbey kavşağı ile Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zamanda durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa şu anda trafik işliyor. Ama Mahmutbey Hadımköy arasında ve Yassıören Çatalca arasında terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor” dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden saat 13.00 itibariyle otomobil geçişlerine izin verileceğini açıklayan Karaismailoğlu, ağır vasıtalar için sürecin biraz daha uzayacağını, terk edilmiş araçlar kaldırılmadan Hasdal ve Mahmutbey kavşağı yönüne trafik verilmeyeceğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yavaş da olsa başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu “Hızlı trenler İstanbul – Ankara arası çalışmakta. Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. O yüzden bizim yönümüzden olağanüstü hal devam ediyor. İnşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.