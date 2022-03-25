‘Millet bahçesi yapacağınıza şeker fabrikasını açın’

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2010 yılında üretime ara veren Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılmaması tepkilere neden oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin destek olmasını gerektiğini belirterek "Betonlaştıran mega projelere, millet bahçelerine ödenek bulan Başkan Mustafa Demir neden Çarşamba Şeker Fabrikası'na ödenek bulamıyor" dedi. Fabrikanın çalışabilmesi için yaklaşık 60 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştı.

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1989 yılında üretime başlayan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2010 yılında üretime ara verdi. Uzun süre üretim yapmayan fabrikanın, 2019 yılında tekrar açılmasına karar verildi. Kısa sürede sonra da fabrikada yenileme ve bakım çalışmaları başlatılırken, bölgedeki çiftçilerde şeker pancarı üretmeye teşvik edildi.

Ancak her yıl açılacağı söylenen fabrika, revizyon çalışmalarının başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen üretime başlayamadı. Fabrikanın üretime başlaması için yaklaşık 60 milyon liraya daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Son dönemde yaşanan şeker kıtlığına rağmen fabrikanın açılamaması tepki çekti.

“NEDEN ÖDENEK BULUNAMIYOR?”

Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, fabrikanın bölge ve Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu açıklayarak,

“Şeker Fabrikası üretime geçtiğinde işçi, pancarı üreten çiftçi, ürünü taşıyan nakliyeci kazanacak. Hayvancılıkla uğraşan besicilere kaba yem imkanı da sunarak, girdi maliyetlerinin düşmesine katkı sunacak.

Şehrin her yerine sıkıştırılan millet bahçelerine, betonlaşmanın artmasından başka şehrimize hiçbir katkı sunmayan mega projelere ödenek bulunuyorken, Çarşamba Şeker Fabrikası’na neden ödenek bulunamamaktadır?” diye sordu.

Aydemir, Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ve kentin milletvekillerinin de şeker fabrikasına sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.