Moldova’ya sığınan savaş mağduru Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Moldova'ya sığınan 97 kadın ve çocuğa Aydının Kuşadası ilçesi kucak açtı. Bir tur firmasının aracılığıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirilen Ukrayna vatandaşlar daha sonra Kuşadası'ndaki otellere yerleştirildi.

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Kuşadasındaki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları, bir tur firmasının öncülüğünde Ukrayna’daki savaş mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek için çalışma başlattı. Ardından tur firması yetkilileri savaş nedeniyle Kiev’deki evlerinden ayrılıp Moldova’nın başkenti Kişineve sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçti. Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için saat 20.00de Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndan firmaya ait olan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. Havalimanında firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar daha sonra otobüslerle Kuşadası’na getirilip otellere yerleştirildi. Ukraynada hayat normale dönene kadar Kuşadasında kalacak olan savaş mağdurlarının yemek giderleri Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanacak.

TÜRKİYE’YE GELDİĞİMİZE İNANAMIYORUM

Kievden Moldova’nın başkenti Kişineve 2 yaşındaki kızı Maria ile iki gün önce sığınan Yulia Parno (29) da, Türkiyeye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Kiev’de kalan akrabalarımın güvenliğinde endişe duyuyorum” diye konuştu.

Kuşadasına geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Natalia Vandysheva (38), Ukraynada devam eden savaş nedeniyle en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Türkiyeye geldiğimize hala inanamıyorum. Birçok akrabam ile yakın arkadaşım Kiev’de kaldı. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Tur firmasının Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise “Kuşadasında her zaman turist olarak karşıladığımız Ukraynalı kardeşlerimizi maalesef bu kez savaş nedeniyle misafir ediyoruz. Onları Ukraynadaki hayat normale dönene kadar Kuşadasında en iyi şekilde ağırlayacağız. Umarım bu savaş çok uzun sürmez ve bölge bir an önce huzura kavuşur” dedi. (DHA)