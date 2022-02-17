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Muğla’da FETÖ hükümlüsü 7 firari yakalandı

Muğla'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

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Muğla’da FETÖ hükümlüsü 7 firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin Dalaman ve Fethiye ilçelerinde olduğu bilgisinin ardından harekete geçti.

Polis ekiplerince, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Y.Ç.,, İ.E.,, M.K.,, Y.S.,, T.G., , M.K., ile F.G., saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklandı. DHA

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