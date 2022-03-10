Pınar Gültekin cinayetinde mahkeme ve savcılık birbirine ters düştü

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından savcılığa iade edildi. Pınar Gültekin ölüm zamanın tespit edilmediğini ve delilleri yeterli bulmayan mahkemenin iade kararına savcılık, “İddianamede eksik husus yok” diyerek itiraz etti. Savcılığın itirazını şimdi üst mahkeme değerlendirecek.

Hayati ARIGAN

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Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini belirterek yargılamanın sürdüğü Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne soruşturmanın genişletilmesini istemişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Mertcan Avcı hakkında ağabeyi Cemal Metin Avcı tarafından işlenen tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianame savcılık tarafından birleştirme talepli 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Mahkeme Pınar Gültekin'in ölüm zamanına yönelik tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve yeni delillerin neler olduğunu sorarak savcılığa bugün iade etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da iade kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, itirazda bulundu. Savcılık Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Pınar Gültekin'in dokularının tamamının yandığı için ölüm zamanının tespit edilemediğini ve ölüm sebebinin kişinin yaşarken diri diri yakılması olduğunu belirtti. Yeni delillerinde Adli Tıp raporları olduğunu belirten savcılık, canlı iken yakılan Pınar Gültekin'in olay yerine yakın olduğu ve bir süre sonra olay yerinde hakimiyet kurduğu belirterek cezalandırılması gerektiği belirtti.

Savcılığın itirazını şimdi üst mahkeme değerlendirecek. Üst mahkeme yargılamayı yapan mahkeme ve savcılık arasındaki farklı görüşü değerlendirecek.

Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Yerleşik yargı uygulamalarında bu durum çok olağan değil. Üst mahkeme savcılığın iddianamesini kabul ederse yargılama başlayacak. Red ederse savcılık iddianamede eksik hususları tamamlayıp yeni iddianamesini tanzim edecek” dedi.

İADE EDİLEN İDDİANAME

İddianamede Pınar Gültekin'in konulduğu varilin içerisinde yakıldığı sırada Mertcan Avcı'nın olay yerine geldiğinin yer aldığı iddianamede Cemal Metin Avcı'nın ayrılması ile beyanına göre 1-1 buçuk saat boyunca burada tek başına kalarak olay yerini ve Pınar'ın yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına aldığı belirtildi.

Mertcan Avcı'nın bu yangını önleyecek, sonlandıracak hatta ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katıldığının belirtildiği iddianamede, tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi.