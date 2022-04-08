Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, Ramazan bayramı için de geri sayım başladı. Ramazan ayının her sene farklı bir tarihe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar bu sene ‘Ramazan bayramı ne zaman başlıyor?' sorusuna bir yanıt arıyor. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayı ardından 2 Mayıs itibariyle Ramazan bayramı kutlanacak.

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Ramazan ayında oruçlar tutulup, namazlar kılınacak ardından büyük heyecan ile de bayram beklenmeye başlanacak. İslam alemi Ramazan'ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.