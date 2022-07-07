Sedat Peker davasındaki tahliye kararına itiraz

Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, 14'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 sanık hakkında tahliye kararı verilmiş, Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosya ise bu dosyadan ayrılmıştı.

Dosyada müşteki olarak yer alan Kasap Döner'in sahibi Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından davanın görüldüğü Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 17 sayfalık dilekçede, davanın 7. celse ara kararında verilmiş olan sanıklar Fikret Aydın, Abdullah Süngü ve Eser Sarıtaş için, tutukluluğun kaldırılması kararına itiraz edildiği kaydedildi.

TAHLİYELERİN KANUNA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sanıkların kaçma şüphelerinin olduğunun belirtildiği dilekçede, “yağma” suçunun cezası olarak en alt sınırdan ceza hükmü verilse de 40 yıl hapis ile cezalandırılmaları gerekeceği, bu nedenle sanıkların tutuklu yargılanmaları gerektiği, tahliyelerin kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

*Yargılamanın geldiği aşamada dosyanın durumu bu iken, sanıkların, tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi, sadece şahsımın adalet arayışını karşılıksız bırakmakla kalmamaktadır.

*Halk nezdinde, suçların cezasız kalması algısını yaratarak, adalete olan güveni de sarsmaktadır.

*Ayrıca, bu dosyada bu şekilde hızlı bir tahliye kararı verilmesi suç mağdurlarının, adaleti, kanun yolu ile aramak hevesini kıracaktır. Kaldı ki; bu cezasızlık algısı, diğer potansiyel suçlulara da şevk verecektir.

*Zira huzurunuzdaki davada, Türkiye'nin en büyük markalarından biri yağmalanmış, ancak sanıklar 11 ay sonra tahliye edilmişlerdir

Sanıkların tahliyelerine itiraz edilen ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilen dilekçede, mahkemenin bu talebi uygun görmemesi halinde ise, ‘konutunu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmesi istendi.

İlginizi Çekebilir Sedat Peker davasında yeni karar