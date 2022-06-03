Semt sakinlerinden dikkat çeken iddia: Tur tekneleri atık sularını Boğaz’a boşaltıyor

İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'nda özellikle Bebek ve Kuruçeşme sahillerinin küçük ticari teknelerle dolması, semt sakinlerinin tepkisine neden oluyor. İlçede yaşayanlar ayrıca son dönemde Ortadoğulu turistlere hizmet veren tur teknelerinin atık sularını Boğaz'ın ortasına bıraktığını öne sürerek, yetkililerden çözüm istedi.

Batuhan SERİM

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İstanbul’da Beşiktaş’tan Sarıyer’e kadar uzanan; Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek sahiline demirleyen tekneler doğal doku ve görünüme set çekiyor. Boğaz keyfi yerine tekne manzarası izlemek zorunda kalan çevre halkı ve İstanbullular ise durumdan şikayet ederken, teknelerin çevreyi ve denizi kirlettiğini öne sürüyor.

Son dönemde Ortadoğulu turistleri gezdiren tur teknelerinin sayısında artış olduğunu, tur otobüsleriyle getirilen 100-200 kişilik kafilelerin bu teknelerle Boğaz turu yaptığını aktaran Bebekliler; bu teknelerin pis atık sularını denize boşalttığını söyledi.

“İZİNSİZ DEMİRLEYEN TEKNELER VAR”

SÖZCÜ’ye konuşan semt sakinleri, yaşadıkları sorunları dile getirdi. Bebek sakinlerinden Doğuş Aydın ve Dilek Aydın, sahil şeridini dolduran teknelerin içinde izinsiz olanların da yer aldığını belirterek yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini ifade etti.

“ÇÖP ATACAK YER BULAMIYORUZ”

Apartmanda görevli Barış İlik de evlerinin önünde bulunan ve belediyeye ait çöp konteynerlerinin, tur teknelerinden atılan çöplerle dolduğunu ve kendi çöplerini atacak yer bulmakta zorlandıklarını anlattı.

“ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Tur teknelerinin denizi kirlettiğini söyleyen Ayşe Kayacık ise yetkililerin bu sorunu çözmesi gerektiğini belirterek, “Deniz hepimizin denizi. Burada yüzüyoruz, buradan çıkan balığı tüketiyoruz… Yetkililer bu teknelere yönelik denetimlerini sıkılaştırmalı ve Boğazımızın kirletilmesinin önüne geçmeli” dedi.

“NEREDE ESKİ BOĞAZ”

“Her tarafımız denizle çevrili ama son derece kısıtlı” diye konuşan Zeynep Kaptanoğlu da, “Etrafı da kirletiyorlar. Kıyıya bakın hep artık dolu. Nerede eski Boğaz” ifadelerini kullandı.

SADECE ORTADOĞULULARA TUR YAPTIRAN TEKNELER VAR

Bebek sahile demirleyen bir tur teknesinden edindiğimiz bilgiye göre de; tur servisleriyle getirilen 100-200 kişilik Ortadoğulu turistler, ücreti karşılığında Boğaz turuna çıkarılıyor. Artan ücretlerden dolayı yerlilerin gelemediğini belirten yetkililer, bazı teknelerin sadece Suriyeli ya da Lübnanlılara hizmet verdiğini dile getirdi. Turların ise akşam 6-7 gibi başladığını ifade ettiler. Teknede çalışanların da çoğunlukla Ortadoğulu olduğu, teknedeki tabelalarda Arapça yazıların yer aldığı görüldü.

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