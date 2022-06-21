“Seni paçavraya çeviririm” diye tehdit eden AKP’li başkana komik ceza

Kahramanmaraş'ta AKP’li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hakkını arayan vatandaşı ‘Paçavraya çeviririm” diye tehdit etmişti. Mahkeme, Gürbüz’e 18 gün adli para cezası vererek cezayı 5 yıl denetimli serbestlikle erteledi.

Ahmet KAYA

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Olay, geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Genç, bir otobüs firmasına Elbistan Otogarı'nda yazıhane açmak istedi. Ancak, belgeleri tam olmasına karşın istemi kabul edilmeyince Elbistan Belediyesi hakkında usulsüzlük iddialarıyla şikayette bulundu.

BELEDİYEYE ÇAĞIRDI

Bunun üzerine AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şikayetçi Mustafa Genç ile oğlunu belediyeye çağırdı. Mustafa Genç’in oğlu Süleyman Genç’in yanı sıra, avukatı, şoförü ve zabıta müdürü olduğu sırada gerçekleşen görüşmede Gürbüz, Genç'i “Seni paçavraya çeviririm” diye tehdit etti.

DÜŞE DÜŞE 18’E İNDİ

Olayın ardından Mustafa Genç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında şikayette bulundu. Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Başkan Gürbüz hakkında ‘basit tehdit’ suçundan dava açıldı. Yargılama sonucu Gürbüz’e 30 gün adli para cezası verildi sonra yargılanma aşamasındaki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak önce 25 güne, ardında da CMUK'un ilgili maddesi gereğince 18 güne indirdi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİYE BIRAKTI

Mehmet Gürbüz'ün günlük 20 TL'den 360 TL olarak 18 günlük cezası iki taksit halinde ödenmesi hükme bağlayan mahkeme, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına gerek olmadığı kararı da vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Mehmet Gürbüz 5 yıl içinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlemezse vatandaşı, tehdit davasından aldığı ceza ortadan kalkacak.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında tehdit davası açan Mustafa Genç'in, mahkemenin belediye başkanın kendisini tehdit ettiğini tescilleyerek haklılığının ortaya çıktığını savunarak, çevresine, “Hakkımı yasal yollardan aramaya devam edeceğim” dediği öğrenildi.

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