Soma Faciası’nın üzerinden 8 yıl geçti, 194 aile hala tazminat alamadı

Türkiye’nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası'nın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, bazı ailelerin hala tazminat konusunda mücadele verdiği ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre 8 yıl içerisinde 682 tazminat davası açıldığı, bu zamana kadar 309 milyon 442 bin lira maddi-manevi tazminat ödendiği ve yargılama süreci devam eden 194 ailenin ise tazminat alamadığı belirtildi.

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13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçen Soma maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerin ailelerinin birçoğu tazminatlarını alırken, bazı ailelerinin tazminat çilesinin 8 yıldır devam ettiği ortaya çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun Ocak ayı içerisinde konuyla ilgili verdiği soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, maden faciasının üzerinden geçen 8 yıllık süreç içerisinde kaç kişiye ne kadar tazminat ödendiği ve kaç ailenin tazminat henüz tazminat alamadığını gözler önüne serdi.

682 DAVA AÇILDI, 194 AİLE HALA TAZMİNAT ALAMADI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanan soru önergesinde, facianın gerçekleştiği Soma Kömür İşletmelerine ait Eynez Maden Ocağı'nda hayatını kaybeden madenci ailelerinin açtığı maddi ve manevi tazminat sayısının 682 olduğu belirtildi. Soru önergesine verilen cevapta, maden faciasında hayatını kaybeden madenci yakınlarının açtığı maddi ve manevi tazminat davalarında 508 icra dosyasına 309 milyon 442 bin 39 lira ödeme yapıldığı ve 194 ailenin halen yargılama sürecinin devam etmesi gerekçesiyle tazminat alamadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından verilen cevapta ayrıca, açılan davalar için bu zamana kadar 42 milyon lira yargı gideri ödendiği, bunun 33 milyon lirasının Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin teminatlarından kesildiği, Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin taraf olduğu davalar için 2,7 milyon lira teminat mektubu komisyon ücreti ödendiği ifadelerine de yer verildi.

“HAPİS CEZASI ALANLAR BİLE TAZMİNATLARINI ALDILAR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 8 yıllık süreç içerisinde 194 mağdur ailenin hala tazminat almamasının nedeninin facianın yaşandığı Eynez Ocağı'nın ruhsat sahibi TKİ Genel Müdürlüğü'nün aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davalarını İstinaf ve Yargıtay'a götürerek süreci uzatması olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde hala tazminatlarını alamayan mağdur ailelere ziyaretlerde bulunduğunu ve yaşadıkları sıkıntıyı yerinde dinlediğini dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“Bu konuda mağduriyet yaşayan Soma ve Kınık ilçelerindeki 10 aileye ulaşarak sıkıntılarını dinledik. Konuyla ilgili verdiğimiz soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği cevapla halen daha 194 ailenin alacakları tazminat konusunda mücadele verdiğini öğrendik.

Bunun sebebi TKİ aleyhine açılan davaların sürecini uzatmak için ya İstinaf'a ya da Yargıtay'a gönderiyor. Şirketin yöneticisi olan ve kazanın sorumlusu olarak hapis ceza alanlar bile işten atılan işçilerle birlikte tazminatlarını aldılar, hatta kat ve kat daha fazla tazminat aldılar. Kazanın sorumlularından bir kişi bile cezaevinde kalmadı, hepsi tahliye oldu.

Mahkemeler TKİ Genel Müdürlüğünü sorumlu olduğuna karar vermişken ve yüzlerce madenci ailesine tazminatları ödenirken TKİ'nin hala temyiz ve itirazlarla yargılama sürecini uzatmaya çalışması hem kamu zararı oluşmakta hem de aileler mağdur edilmektedir.

TKİ'nin yönetim kurulu kararı bu tazminatları ödeyebileceğini bunun için Yargıtay sürecini beklemesine gerek olmadığını belirtmektedirler. Fakat TKİ ısrarla yargılama sürecini uzatmaya çalışmaktadır. Bu durumda hem yargılama giderleri masrafları hem de ödeyeceği faiz ile devleti de zarara uğratmaktadır.”

“194 AİLENİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİ VE TAZMİNATLARI ÖDENMELİDİR”

Soma maden faciasında hayatını kaybedin madenci yakınlarına açtığı maddi ve manevi tazminat davalarında kime ne kadar tazminat ödeneceğinin bilir kişi raporlarıyla sabit olduğunu belirten CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Hala tazminat alamayan 194 ailenin alacakları yüksek enflasyon altında günden güne erimektedir. Kamuoyunda kazadan hemen sonra tüm ailelere tazminatların ödendiği zannediliyor. Fakat durum öyle değil aileler yıllar süren mahkemeler sonunda ancak tazminatları alabildiler. 194 kişi hala tazminatını alamamış.

Tazminat alacakları her geçen gün değer kaybeden aileler, tazminat haklarının artık ödenmesini istiyor. Soma maden faciasından doğan tazminat alacakları ile istinaf ve Yargıtay kararları artık içtihat haline gelmiş durumda.

Kime ne kadar maddi ve manevi tazminat ödeneceği bilirkişi raporları ve ilk derece mahkemeleri kararları ile belli olmuştur. TKİ artık içtihat haline gelmiş kararlara itiraz etmekten feragat etmeli uzlaşarak tüm mağdur ailelere tazminatlarını ödemelidir.”

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