Man Adası davasında yerel mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uymadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının 'Man Adası’na para gönderdiği' iddiasına ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu’na daha önce verdiği 359 bin TL manevi tazminat ödemesi kararında direndi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017’de, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bazı sorular yöneltmişti. Man Adası’ndan Erdoğan’ın bazı yakınlarına toplam 15 milyon dolar transfer yapıldığını iddia etti. Açıklamanın hemen ardından Erdoğan, bunun yalan olduğunu söyledi, Kılıçdaroğlu hakkında 5 ayrı dava açıldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası’na para gönderdiği' iddiasına ilişkin, Kılıçdaroğlu’na üç ayrı davada verilen toplam 631 bin TL tazminat ödemesi kararlarının tümünü bozdu.

Dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu'na daha önce verdiği 359 bin TL manevi tazminat ödemesi kararında direndi.

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