Tabip Odası’ndan SÖZCÜ muhabirine ödül

Aydın Tabip Odası, Covid-19 salgın döneminde toplumun sağlığı için yaptığı bilgilendirici haberleri, hekim ile sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getiren objektif haberciliği nedeniyle SÖZCÜ Aydın Muhabiri Latif Sansür’e Basın Hizmet Ödülü verdi.

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Aydın Tabip Odası, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hekimlerin resimlerinden oluşan sergi açtı, ödül töreni düzenledi.

Etkinlikte, SÖZCÜ Aydın Muhabiri Latif Sansür'e “Objektif habercilik” plaketi verildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili, hekimler ile davetlilerin katıldığı törende, Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık bir konuşma yaptı.

“HIZLI, DOĞRU VE TARAFSIZ AKTARDI”

Çıbık, “Karanlık günlerden geçtiğimiz bu dönemde dördüncü kuvvet medyanın önemi bir kat daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu süreçte bağımsız, objektif medya kuruluşlarının ve çalışanlarının ihtiyacı yadsınamaz bir gerçekliktir. İki yıldır süregelen Covid-19 salgını özelinde olmak üzere tıp ve sağlık haberlerini hızlı, doğru ve tarafsız aktarması nedeni ile SÖZCÜ Aydın Muhabiri Latif Sansür Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca 2022 Basın Hizmet Ödülü verilmesi uygun görülmüştür. Kendisine çalışmalarında başarılar dileyerek, şükranlarımızı sunarız” dedi.