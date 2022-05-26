Tek kurşunla infaz ediyorlardı! 63 vatandaşın katilleri de serbest bırakılmış

Batman’da Hizbullah terör örgütü adına 63 vatandaşı tek kurşunla öldürüp 28’ini de yaraladıkları için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu mahkûmiyetleri Yargıtay tarafından onanıp kesinleşen 14 tetikçinin daha, yeniden yargılamayla serbest kaldığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Batman’da 105 silahlı ve satırlı eylemde 63 vatandaşı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Metin Coşkun, İsmet Ökmen, Mehmet Selim Özdemir, Mehmet Ali Oğuzhan, Ekrem Yamal, Bilal Taş, Lütfü Sertkaya, Ziver Oğuzhan, Ekrem Başar, Ahmet Şahin, Ahmet Durmaz, Cafer Selçuk, Ramazan Kalkan ve Mustafa Ozan yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesince 2010'da “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanıklarla ilgili verilen mahkûmiyet kararlarında bir isabetsizlik görülmediğini, delillerin hukuka uygun elde edildiğini, savunma hakkının kısıtlanmadığını belirterek kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirdi.

İŞTE İNFAZ EDİLEN O KURBANLAR

Yargıtay, 14 tetikçinin DEP eski Milletvekili Mehmet Sincar, koruması Metin Özdemir, Özgür Gündem gazetesi muhabiri Teğmen Demir, Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun şoförü Şaban Elaltunterin, oğlu Mehmet Elaltunterin, Seyfettin Özdemir, Alican Başak, Hasan Baran, Mehmet Yılmaz, Ali Erdoğan, Mehmet Yaşar Buluş, Mehmet Yeşil, Cemal Açıl, Hasan Yılmaz, Sabri Özdemir, Mehmet Zeki Tunçer, Selim Koyuncu, Şakir Sağır, Abdurrahim Budak, Ramazan Budak, Reşit Kılıç, Recep Gürceğiz, Metin Demir, Fırat Soyvural, Abdurrahman Ata, Mehmet Şerif Çoöz, Teyfik Altuner, Ahmet Artık, Mehmet Sağlam, Mehmet Şerif Gök, Mehmet Sabri Daş, Zalim Balam, Mehmet Payam, Rüstem Akan, İhsan Mehmetoğlu, Selahattin Demir, Eyyüp Taş, Reşit Gök, Fuat Suna, Mehmet Mehdi Suna, Mehmet Sabri Daş, Mehmet Özdemir, Metin Akyıldız, İrfan Akyıldız, Hüseyin Akyıldız, Mehmet Emin, İsa Gök, Murat Yıldız, Abdurrahim Yıldız, Dündar Çelebioğlu, Abdulmenaf Akdo, Habip Kılınç, Mehmet Emin Gezer, Seyfettin Özdemir, Ramazan Budak, Abdurrahim Budak, Mustafa Biricik, Mustafa Koçak, Köksal Bulut, Ramazan Toprak, Çetin Gidici, Medeni Göktepe ve Yusuf Solmaz'ın öldürülmesi, 28 vatandaşın yaralandığı saldırılarda bizzat tetik çektikleri için verilen hapis cezalarının oy birliğiyle onanmasına hükmetti.

“ADİL YARGILANMADILAR” DİYE TAHLİYE EDİLDİLER

Hükümlü sanıklar cezaevinden yargılandıkları mahkemelere toplu dilekçe verip yargılamanın yenilenmesini istediler.

Bu talepleri kabul edilen 14 tetikçinin, adil yargılanma hakkının ihlali, uzun gözaltı süresi, davanın makul süre içinde karara bağlanmaması ve Türkiye'nin taraf olduğu AİHM ve AİHS kriterleri ve “Hak mağduriyeti” doğduğu gerekçe gösterilerek serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Bu tahliyelerin de 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

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